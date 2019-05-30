Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:35Z
https://ria.ru/20190530/1555106521.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

14:34
901
ГРОЗНЫЙ, 30 мая — РИА Новости. Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
"В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны", — написал Ибрагимов в Instagram, где разместил эпизод из фильма.
Кандидат в президенты Украины от партии Слуга народа Владимир Зеленский в собственном штабе в конгрессно-выставочном центре Парковый. 21 апреля 2019
30 апреля, 20:09
Зеленский вновь извинился за кадры с Кадыровым
Сериал "Воскресший Эртугрул" пользуется большой популярностью в Чечне. Он основан на истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.
Ранее Кадыров говорил, что он и его семья смотрят сериал. В конце 2018 года, во время визита в Турцию, он побывал на съемочной площадке и пригласил актеров и режиссера в Чечню. В конце апреля режиссер Боздаг Мехмет и актеры Дженгиз Джошкун и Нуреттин Сенмез, исполняющие главные роли, приехали в Грозный. Там они приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.
441027
Обсудить 2
Рамзан КадыровЧечняОбщество
Рекомендуем
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
РИА
Новости
Участники на дистанции Московского полумарафона-2019
Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр
Китай назвал действия США в Тайваньском проливе игрой с огнем
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Михаил Саакашвили
Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Экс-посол Грузии Катамадзе попросил у Зеленского украинское гражданство
В Китае обнаружили кладбище, датируемое бронзовым веком
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН отправили в Белград
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
Путин рассказал, кто станет властелином мира
Мужчина поджег себя у Белого дома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Учитель школы в Вольске рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
14:50Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
14:48Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
14:46Названы лучшие песни в истории человечества
Лента новостейМолния