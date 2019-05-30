Сын Кадырова снялся в турецком сериале

ГРОЗНЫЙ, 30 мая — РИА Новости. Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
"В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны", — написал Ибрагимов в Instagram, где разместил эпизод из фильма.
30 апреля, 20:09Зеленский вновь извинился за кадры с Кадыровым
Сериал "Воскресший Эртугрул" пользуется большой популярностью в Чечне. Он основан на истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.
Ранее Кадыров говорил, что он и его семья смотрят сериал. В конце 2018 года, во время визита в Турцию, он побывал на съемочной площадке и пригласил актеров и режиссера в Чечню. В конце апреля режиссер Боздаг Мехмет и актеры Дженгиз Джошкун и Нуреттин Сенмез, исполняющие главные роли, приехали в Грозный. Там они приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.