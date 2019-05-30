Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Ранее Кадыров говорил, что он и его семья смотрят сериал. В конце 2018 года, во время визита в Турцию, он побывал на съемочной площадке и пригласил актеров и режиссера в Чечню. В конце апреля режиссер Боздаг Мехмет и актеры Дженгиз Джошкун и Нуреттин Сенмез, исполняющие главные роли, приехали в Грозный. Там они приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и тысячей всадников, одетых в национальные костюмы.