Путин рассказал, кто станет властелином мира

"Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - сказал Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.