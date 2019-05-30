Путин рассказал, кто станет властелином мира

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должна обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта, тот, кто сможет обеспечить монополию в этой сфере, станет "властелином мира", заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - сказал Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Он отметил, что неслучайно "многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий".
"И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и, в конце концов, обороноспособности государства", - подчеркнул Путин.