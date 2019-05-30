Россия не намерена производить ракеты сразу после выхода США из ДРСМД

"Технологически, чтобы развернуть производство (ракет), для этого требуется время и оценка, сколько нам таких ракет надо и против кого мы их будем нацеливать. Такой цели, что они (США) подпишут и мы поставим задачу (по производству ракет), мы себе не ставим", - сказал Шаманов.