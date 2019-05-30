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РИА Новости

Россия не намерена производить ракеты сразу после выхода США из ДРСМД

14:29
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия не ставит себе целью производство ракет средней и меньшей дальности сразу после выхода США из ДРСМД, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Технологически, чтобы развернуть производство (ракет), для этого требуется время и оценка, сколько нам таких ракет надо и против кого мы их будем нацеливать. Такой цели, что они (США) подпишут и мы поставим задачу (по производству ракет), мы себе не ставим", - сказал Шаманов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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14:02
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Госдума РФВладимир ШамановВладимир ПутинРоссияБезопасность
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