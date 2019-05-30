В Китае обнаружили кладбище, датируемое бронзовым веком

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датируемыми ранним бронзовым веком, передает агентство Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датируемыми ранним бронзовым веком, передает агентство Синьхуа

По данным агентства, раскопки в городе Чжаотун начались в марте. Кладбище расположено под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша. Площадь кладбища составляет шесть тысяч квадратных метров.

Как отмечает агентство, на месте захоронений было обнаружено более 300 объектов, в том числе керамика и монеты. Всего были изучены примерно 550 могил.

"Климат бассейна реки Цзиньша жаркий и сухой, так что скорость коррозии медленная, поэтому монеты, ракушки, керамика, а также скелеты в могиле достаточно хорошо сохранились", - приводит агентство слова исследователя из Института культурных реликвий и археологии Юньнаня Кана Лихуна (Kang Lihong).

Он добавил, что могилы датируются бронзовым веком и могли принадлежать определенному племени или этнической группе.