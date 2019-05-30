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РИА Новости

В Китае обнаружили кладбище, датируемое бронзовым веком

14:25
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датируемыми ранним бронзовым веком, передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, раскопки в городе Чжаотун начались в марте. Кладбище расположено под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша. Площадь кладбища составляет шесть тысяч квадратных метров.
Как отмечает агентство, на месте захоронений было обнаружено более 300 объектов, в том числе керамика и монеты. Всего были изучены примерно 550 могил.
"Климат бассейна реки Цзиньша жаркий и сухой, так что скорость коррозии медленная, поэтому монеты, ракушки, керамика, а также скелеты в могиле достаточно хорошо сохранились", - приводит агентство слова исследователя из Института культурных реликвий и археологии Юньнаня Кана Лихуна (Kang Lihong).
Он добавил, что могилы датируются бронзовым веком и могли принадлежать определенному племени или этнической группе.
Агентство отмечает, что раскопки должны закончиться в начале июня.
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