Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины

ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Главная прокуратура Грузии продолжит процесс экстрадиции из Украины экс-президента Михаила Саакашвили, который прибыл в среду в Киев после восстановления украинского гражданства, заявил прокурор Кока Кацитадзе.

Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.

"Факт потери гражданства или восстановления никак не связан с его уголовным преследованием и экстрадиционными процедурами. Осужденному Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и взять ответственность за совершенные преступления",- заявил прокурор журналистам.

По его словам, "прокуратура давно начала правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили и продолжит этот процесс".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.