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РИА Новости

Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины

14:24
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Главная прокуратура Грузии продолжит процесс экстрадиции из Украины экс-президента Михаила Саакашвили, который прибыл в среду в Киев после восстановления украинского гражданства, заявил прокурор Кока Кацитадзе.
Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.
"Факт потери гражданства или восстановления никак не связан с его уголовным преследованием и экстрадиционными процедурами. Осужденному Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и взять ответственность за совершенные преступления",- заявил прокурор журналистам.
По его словам, "прокуратура давно начала правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили и продолжит этот процесс".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь. 29 мая 2019
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Михаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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