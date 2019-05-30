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РИА Новости

Экс-посол Грузии Катамадзе попросил у Зеленского украинское гражданство

14:22
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Бывший посол Грузии на Украине Григол Катамадзе обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении ему гражданства.
Зеленский в ходе инаугурации пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую страну. Катамадзе занимал должность посла Грузии на Украине в 2000—2007 и 2009−2013 годах.
"Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии на Украине, много лет живу в Киеве", - цитирует Катамадзе издание "Гордон".
Он сообщил, что с мая 2015 года возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков Украины – объединение малых, средних и крупных бизнесов по всей стране, которое активно работает над разработкой и внедрением нового современного украинского налогового кодекса.
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"В своей инаугурационной речи президент Зеленский призвал этнических украинцев за границей вернуться на родину и всем вместе реформировать Украину. Этот призыв очень важен и для меня. Хоть я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни. Четверть века я проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, но никогда не ущемлял интересы Украины, всегда последовательно отстаивал свою позицию", – добавил Катамадзе.
Он отметил, что решение о смене гражданства далось ему тяжело, но для него очень важно "помочь Украине стать успешным развитым государством".
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