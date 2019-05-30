Комитет Госдумы по обороне поддержит проект о приостановлении ДРСМД

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддерживает законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава комитета Владимир Шаманов.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам о том, что Президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.