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РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне поддержит проект о приостановлении ДРСМД

14:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддерживает законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава комитета Владимир Шаманов.
"Комитет поддерживает", - сказал Шаманов журналистам в четверг.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам о том, что Президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.
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