Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН отправили в Белград

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков отправлен автомобилем из Косовска-Митровицы в Белград, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

"Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождение одну нашу, и они поехали в сторону Белграда. Оформили все, как требуется, чтобы с нашей стороны все было исправно", - сообщил доктор Елек агентству.

Ранее доктор рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Получено ли разрешение на его транспортировку из Косово от властей в Приштине он затруднился ответить.

При этом прокуратура самопровозглашенного Косово настаивает на отзыве иммунитета у сотрудника ООН и настаивает на расследовании его действий. По версии местных властей, сотрудник ООН мешал действиям полиции.

Посольство РФ в Белграде в среду выразило негодование в связи с тем, что приштинские власти "до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника миссии ООН.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.