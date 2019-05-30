НТВ покажет документальный фильм о суперсезоне "Ты супер!"

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. На телеканале НТВ 2 июня в 22.15 состоится премьера документального фильма о суперсезоне международного вокального шоу "Ты супер! До и после…" Лента расскажет истории из жизни участников проекта вне конкурса.
"В первую очередь, этот фильм о том, что, когда заканчиваются все съёмки - жизнь продолжается. И мы хотим показать какая эта жизнь, как она у них выглядит, потому что они разрешили нам понаблюдать с камерами, потому что они доверились нам и привыкли к нам. Они понимают, что их история может чему-то научить других", - рассказала автор фильма Анастасия Пак.
Телезрители познакомятся ближе с Вячеславом Вишняковым – 15-летним воспитанником детского дома. За всё время существования проекта юноша получил наибольшее количество писем с приглашениями в семью.
Героиней фильма стала и Алена Румянцева – талантливая девочка с трудной судьбой. Алена очень дорожит обретенным счастьем в приёмной семье. Она готова задать один единственный, но очень важный вопрос своей родной маме. Каков будет её ответ, и какая неожиданная и радостная встреча ждёт Алёну — расскажет фильм.
Также зрители узнают, что произошло в жизни Насти Симогановой, Элеоноры Симаковой, Анастасии Яковенко, Виталия Толочкина, Эльвиры Филатовой и Даниила Хачатурова, и как подарок Михаила Гуцериева круто изменил жизнь Жени Бойцова.
Конкурс "Ты супер!" проводят НТВ, международное информационное агентство и радио Sputnik и Министерство просвещения России.