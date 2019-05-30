НТВ покажет документальный фильм о суперсезоне "Ты супер!"

"В первую очередь, этот фильм о том, что, когда заканчиваются все съёмки - жизнь продолжается. И мы хотим показать какая эта жизнь, как она у них выглядит, потому что они разрешили нам понаблюдать с камерами, потому что они доверились нам и привыкли к нам. Они понимают, что их история может чему-то научить других", - рассказала автор фильма Анастасия Пак.