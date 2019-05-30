Росрыболовство начало расследование из-за сообщений об обмелении Волги

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Средневолжское территориальное управлением Росрыболовства начало административное расследование после появления информации об обмелении Волги, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает, в том числе, нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более чем 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров.

"На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. В связи с этим… по данным фактам управлением 30 мая 2019 года возбуждено административное расследование", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе расследования будут установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.