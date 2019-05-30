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РИА Новости

Росрыболовство начало расследование из-за сообщений об обмелении Волги

14:12
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПонижение уровня воды в Волге
Понижение уровня воды в Волге
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Понижение уровня воды в Волге. Архивное фото
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Средневолжское территориальное управлением Росрыболовства начало административное расследование после появления информации об обмелении Волги, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает, в том числе, нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более чем 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров.
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"На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. В связи с этим… по данным фактам управлением 30 мая 2019 года возбуждено административное расследование", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе расследования будут установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, возможной причиной маловодья на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
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РосрыболовствоСамараТатарстанКазаньПроисшествия
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