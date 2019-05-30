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РИА Новости

Действия США обязывают Россию к ответным шагам по ДРСМД, заявил Володин

14:02
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Действия США мотивируют и обязывают РФ к ответным шагам, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя проект о приостановлении ДРСМД.
"Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам. Речь идёт о том, что США нарушили данный договор, использовали ракеты средней и меньшей дальности. Кроме этого, инициировали шаги по выходу из этого договора", - сказал Володин журналистам в четверг.
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Ранее спикер ГД сообщил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.
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