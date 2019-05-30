Действия США обязывают Россию к ответным шагам по ДРСМД, заявил Володин

"Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам. Речь идёт о том, что США нарушили данный договор, использовали ракеты средней и меньшей дальности. Кроме этого, инициировали шаги по выходу из этого договора", - сказал Володин журналистам в четверг.