Действия США обязывают Россию к ответным шагам по ДРСМД, заявил Володин

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Действия США мотивируют и обязывают РФ к ответным шагам, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя проект о приостановлении ДРСМД.
"Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам. Речь идёт о том, что США нарушили данный договор, использовали ракеты средней и меньшей дальности. Кроме этого, инициировали шаги по выходу из этого договора", - сказал Володин журналистам в четверг.
Ранее спикер ГД сообщил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.