Проект о приостановлении ДРСМД рассмотрят в трех чтениях, заявил Володин

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Проект о приостановлении Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет рассмотрен в трёх чтениях, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Это федеральный закон, не ратификация. Три чтения, да, 18 мы приступим", - сказал Володин журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, сколько чтений проект закона.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора, следует из текста документа.