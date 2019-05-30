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РИА Новости

Володин назвал проект по приостановке ДРСМД вынужденным шагом

13:55
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является вынужденным шагом для обеспечения безопасности России, так как в противном случае США будут наращивать вооружения, а РФ не сможет этого сделать, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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"Мы в данном случае исходим из того, что шаг, который нам предстоит сделать, необходим. Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности. По-другому здесь поступать просто нельзя, потому что иначе Соединенные Штаты Америки будут наращивать вооружения именно в рамках ракет средней и меньшей дальности, а мы со своей стороны не сможем это сделать, пока не выйдем из этого договора", - сказал Володин.
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