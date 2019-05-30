Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T13:54Z
https://ria.ru/20190530/1555104566.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155481/14/1554811450_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_a31a2ec407f15018c276268b8521e71f.jpg
РИА Новости

Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

13:53
793
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.
Продажа шаурмы и чебуреков
13:26
Хорошее начало. Заявления украинского президента уже приносят результатыВладимир Зеленский сделал отличную рекламу шаурме. На киевских АЗС уже начали продавать "Президентский комбо".
"Глава государства обратился в парламент касательно освобождения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава государства действует на основании конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.
Кроме того, в администрации президента Украины готовятся материалы для освобождения Юрия Луценко с должности генпрокурора.
Согласно конституции, кандидатуры на пост глав МИД и Минобороны подаёт на утверждение Рады президент. Кандидатуры на эти посты в администрации главы государства пока не назвали.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
13:29
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
680000
Обсудить 0
Павел КлимкинСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019
Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке
РИА
Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Президент Франции Эммануэль Макрон
Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Михаил Саакашвили
Грузия продолжит процесс экстрадиции Саакашвили из Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Талибан" рассчитывает, что США скоро объявят вывод войск из Афганистана
Виктор Бондарев
Глава комитета Совфеда обвинил США в травле России
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Лента новостейМолния