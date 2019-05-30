Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.

"Глава государства обратился в парламент касательно освобождения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства действует на основании конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в администрации президента Украины готовятся материалы для освобождения Юрия Луценко с должности генпрокурора.