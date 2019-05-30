"Талибан" рассчитывает, что США скоро объявят вывод войск из Афганистана

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение "Талибан" рассчитывает, что США на следующем раунде переговоров с движением объявят о выводе войск из Афганистана, заявил журналистам пресс-секретарь талибов Мухаммад Сохейл Шахин.
США ведут переговоры с политическим офисом движения талибов в Дохе. Прошлый раунд переговоров прошел в марте, дата новой встречи еще не озвучена.
"Мы надеемся, что на следующем раунде переговоров с американцев они объявят, что их страна выводит войска из Афганистана", - заявил он.
Шахин добавил, что это создаст возможность для урегулирования внутриафганского кризиса.
В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан".
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.