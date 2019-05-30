"Талибан" рассчитывает, что США скоро объявят вывод войск из Афганистана

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение "Талибан" рассчитывает, что США на следующем раунде переговоров с движением объявят о выводе войск из Афганистана, заявил журналистам пресс-секретарь талибов Мухаммад Сохейл Шахин.

США ведут переговоры с политическим офисом движения талибов в Дохе. Прошлый раунд переговоров прошел в марте, дата новой встречи еще не озвучена.

"Мы надеемся, что на следующем раунде переговоров с американцев они объявят, что их страна выводит войска из Афганистана", - заявил он.

Шахин добавил, что это создаст возможность для урегулирования внутриафганского кризиса.

В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан".