Самый сложный этап санации банков пройден, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора РФ уже пройден, больших потерь для экономики удалось избежать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов", - сказала она.

"Но убытки на балансе Банка России – это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках. Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке. Сейчас наша задача – вернуть как можно большую часть потраченных средств через продажу этих банков и работу с непрофильными активами", - добавила глава регулятора.