Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T13:44Z
https://ria.ru/20190530/1555104158.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155211/77/1552117751_0:0:2566:1444_1036x0_80_0_0_957a554fff68f4c8c19f583e153e87dc.jpg
РИА Новости

Самый сложный этап санации банков пройден, заявила Набиуллина

13:44
164
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора РФ уже пройден, больших потерь для экономики удалось избежать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов", - сказала она.
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
28 марта 2018, 08:59
ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков, пишут СМИ
"Но убытки на балансе Банка России – это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках. Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке. Сейчас наша задача – вернуть как можно большую часть потраченных средств через продажу этих банков и работу с непрофильными активами", - добавила глава регулятора.
Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей.
Здание Европейского банка реконструкции и развития. Архивное фото
7 ноября 2017, 22:29
Эксперт не исключил новых санаций банков в России
111011
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
Рекомендуем
Эльвира Набиуллина
В ЦБ не считают, что российские банки зарабатывают сверхприбыли
РИА
Новости
В России не получали от Белоруссии приглашение посетить производство яблок
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 мая 2019
Россияне тратят 44% дохода на кредиты, заявила Набиуллина
В Сальвадоре отменили занятия в прибрежных школах после землетрясения
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 мая 2019
В ЦБ заявили, что криптовалюты пока не угрожают денежной системе России
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019
Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке
В Токио заявили, что система ПРО Японии не угрожает России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
Токио и Москва договорились о визите главы ВМФ России в Японию
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,42 рубля
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Снесенный ветром батут в Улан-Удэ держался на двух опорах, заявили в СК
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Действия США обязывают Россию к ответным шагам по ДРСМД, заявил Володин
Экс-посол Грузии Катамадзе попросил у Зеленского украинское гражданство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Лента новостейМолния