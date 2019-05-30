В ЦБ заявили, что криптовалюты пока не угрожают денежной системе России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Криптовалюты пока не угрожают денежной системе РФ, однако ЦБ против их легализации и использования как платежного инструмента, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутата в Госдуме.

"Объем криптовалют в мире не такой большой - 20 крупных криптовалют составляют около 250 миллиардов долларов США. Масштаб пока не очень большой, пока не угрожает нашей денежной системе. Но наша позиция здесь однозначна: мы против легализации криптовалюты именно как платежного средства", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ считает, что существуют большие риски для тех, кто держит криптовалюты. Также регулятор видит, как "скачут цены на криптовалюты", и считает, что нужно уберегать граждан от рисков вложений в такие волатильные активы, добавила Набиуллина.

Вместе с тем, ЦБ видит потенциал в технологии - биткоин и другие криптовалюты стали так быстро развиваться, потому что через них можно быстро осуществлять платежи, указала глава ЦБ.

"Люди хотят быстрых платежей, поэтому мы развиваем Систему быстрых платежей (СБП). То есть абсолютно легальными прозрачными способами удовлетворить потребности добросовестных участников финансового рынка. Вот это наша задача", - подчеркнула Набиуллина.