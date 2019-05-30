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РИА Новости

В Токио заявили, что система ПРО Японии не угрожает России

13:42
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ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Система противоракетной обороны Японии, включая систему Aegis Ashore, не угрожает РФ, заявил глава японского минобороны Такэси Ивая на брифинге по итогам переговоров в формате "2+2" в Токио.
"Касаясь оборонной политики нашей страны, я объяснил принятые в прошлом году основные положения программы национальной обороны и еще раз особо подчеркнул, что системы противоракетной обороны нашей страны, включая комплексы Aegis Ashore, представляют собой чисто оборонительную систему, которая не ставит Россию под угрозу", - сказал Ивая.
10 мая, 20:17
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