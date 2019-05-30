В Токио заявили, что система ПРО Японии не угрожает России

"Касаясь оборонной политики нашей страны, я объяснил принятые в прошлом году основные положения программы национальной обороны и еще раз особо подчеркнул, что системы противоракетной обороны нашей страны, включая комплексы Aegis Ashore, представляют собой чисто оборонительную систему, которая не ставит Россию под угрозу", - сказал Ивая.