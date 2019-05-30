В России не получали от Белоруссии приглашение посетить производство яблок

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россельхознадзор не получал приглашение от Белоруссии для проведения инспекций мест производства яблок и груш, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

В четверг заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссия Владимир Гракун заявил, что Белоруссия готова принимать инспекции Россельхознадзора с целью урегулирования противоречий по поставкам из республики яблок и груш в РФ.

"Россельхознадзор приглашение от белорусской стороны посетить места производства яблок и груш не получал", - сказали в пресс-службе российского ведомства.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами.