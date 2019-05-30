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РИА Новости

Россия и Япония договорились о совместных поисково-спасательных учениях

13:39
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ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио договорились о совместных учениях по спасению на море в середине июня во Владивостоке, сообщил глава минобороны Японии Такэси Ивая.
"Во-вторых, мы достигли договоренности о проведении японо-росссийских совместных поисково-спасательных учений в середине июня этого года во Владивостоке ", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в формате "два плюс два" в Токио.
"Мы надеемся на то, что данные мероприятия будут способствовать укреплению доверия между подразделениями обеих стран", - добавил он.
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13:35
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