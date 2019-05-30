Россия и Япония договорились о совместных поисково-спасательных учениях

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Москва и Токио договорились о совместных учениях по спасению на море в середине июня во Владивостоке, сообщил глава минобороны Японии Такэси Ивая.

"Во-вторых, мы достигли договоренности о проведении японо-росссийских совместных поисково-спасательных учений в середине июня этого года во Владивостоке ", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в формате "два плюс два" в Токио.