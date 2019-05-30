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РИА Новости

В ЦБ не считают, что российские банки зарабатывают сверхприбыли

13:38
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ЦБ не считает, что банки РФ зарабатывают сверхприбыли: если бы это было так, к ним выстроилась бы очередь из внешних инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза. Как сообщала ранее глава ЦБ, регулятор ожидает, что в этом году прибыль сектора будет не меньше результатов 2018 года.
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"Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор. Если бы там были сверхприбыли, у нас была бы большая очередь тех инвесторов, которые готовы вкладываться в этот бизнес, потому что он дает большую отдачу", - сказала Набиуллина.
По ее словам, рост прибыли банков в прошлом году был связан с эффектом низкой базы предыдущего года: в 2017 году прибыль сектора была гораздо меньше из-за санаций банков.
"В условиях отсутствия внешних инвесторов, которые готовы вкладывать в банки, прибыль - источник увеличения капитала, который поддерживает кредитование", - отметила глава ЦБ.
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