В ЦБ не считают, что российские банки зарабатывают сверхприбыли

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ЦБ не считает, что банки РФ зарабатывают сверхприбыли: если бы это было так, к ним выстроилась бы очередь из внешних инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза. Как сообщала ранее глава ЦБ, регулятор ожидает, что в этом году прибыль сектора будет не меньше результатов 2018 года.

"Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор. Если бы там были сверхприбыли, у нас была бы большая очередь тех инвесторов, которые готовы вкладываться в этот бизнес, потому что он дает большую отдачу", - сказала Набиуллина.

По ее словам, рост прибыли банков в прошлом году был связан с эффектом низкой базы предыдущего года: в 2017 году прибыль сектора была гораздо меньше из-за санаций банков.