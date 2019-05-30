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РИА Новости

Снесенный ветром батут в Улан-Удэ держался на двух опорах, заявили в СК

13:37
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Снесенный ветром батут в Улан-Удэ, в результате чего пострадали пятеро детей, был закреплен веревками к опорам из автомобильных покрышек и бетона, сообщает СУСК Бурятии.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пятеро детей пострадали и были госпитализированы в республиканскую больницу, четверо из них в реанимации. В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей.
Кардиограмма
11:38
В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации
"На месте происшествия продолжаются следственные действия. При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборваны", - сообщили в СК республики.
В сети размещены несколько видеороликов, где запечатлен сам момент ЧП и его последствия. На кадрах, снятых, вероятно, камерой наблюдения, видно, что конструкция отрывается от земли и переворачивается.
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МВД БурятииСледственный комитет РФБурятияПроисшествия
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