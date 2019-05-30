Снесенный ветром батут в Улан-Удэ держался на двух опорах, заявили в СК

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Снесенный ветром батут в Улан-Удэ, в результате чего пострадали пятеро детей, был закреплен веревками к опорам из автомобильных покрышек и бетона, сообщает СУСК Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пятеро детей пострадали и были госпитализированы в республиканскую больницу, четверо из них в реанимации. В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей.

"На месте происшествия продолжаются следственные действия. При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборваны", - сообщили в СК республики.