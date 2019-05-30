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РИА Новости

В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек

13:35
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
ДТП произошло на Саратовской кольцевой автодороге в районе населенного пункта Еремеевка Саратовского района области.
"По предварительным данным, столкнулись минивэн Mercedes и легковой автомобиль "Лада Гранта", в результате травмы получили восемь человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что детей среди пострадавших нет. "В минивэне находились шесть человек, пострадали незначительно, сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от госпитализации отказались. В "Ладе" пострадали 79-летний мужчина и 78-летняя женщина, они госпитализированы спасателями в областную больницу", - рассказали в службе спасения.
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Собеседник агентства добавил, что оба автомобиля с российскими номерами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, по уточненным данным, госпитализирован только водитель "Лады", который является вероятным виновником ДТП. Детали происшествия выясняются.
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