В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.

ДТП произошло на Саратовской кольцевой автодороге в районе населенного пункта Еремеевка Саратовского района области.

"По предварительным данным, столкнулись минивэн Mercedes и легковой автомобиль "Лада Гранта", в результате травмы получили восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детей среди пострадавших нет. "В минивэне находились шесть человек, пострадали незначительно, сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от госпитализации отказались. В "Ладе" пострадали 79-летний мужчина и 78-летняя женщина, они госпитализированы спасателями в областную больницу", - рассказали в службе спасения.

Собеседник агентства добавил, что оба автомобиля с российскими номерами.