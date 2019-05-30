Власти Венгрии выразили соболезнования Южной Корее после аварии на Дунае

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент и премьер-министр Венгрии Янош Адер и Виктор Орбан выразили соболезнования коллегам из Южной Кореи Мун Чжэ Ину и Ли Нак Ёну в связи с аварией прогулочного катера на Дунае, жертвами которой стали семь южнокорейских граждан, сообщает издание Президент и премьер-министр Венгрии Янош Адер и Виктор Орбан выразили соболезнования коллегам из Южной Кореи Мун Чжэ Ину и Ли Нак Ёну в связи с аварией прогулочного катера на Дунае, жертвами которой стали семь южнокорейских граждан, сообщает издание Daily News Hungary

В телеграмме к коллеге из Южной Кореи Адер заявил, что венгерские власти предпримут все возможные усилия, чтобы найти пропавших без вести и гарантировать скорейшее выздоровление пострадавших. Власти страны намерены провести тщательное расследование инцидента и готовы сотрудничать с экспертами из Южной Кореи, добавил президент. Лидеры Венгрии также выразили соболезнования семьям погибших.

"В этот тяжелый момент мы выражаем поддержку семьями погибших и народу Южной Кореи", - заявил в своей телеграмме венгерский премьер Орбан.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.