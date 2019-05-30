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РИА Новости

Власти Венгрии выразили соболезнования Южной Корее после аварии на Дунае

13:33
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© AP Photo / MTI / Peter LakatosСпасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент и премьер-министр Венгрии Янош Адер и Виктор Орбан выразили соболезнования коллегам из Южной Кореи Мун Чжэ Ину и Ли Нак Ёну в связи с аварией прогулочного катера на Дунае, жертвами которой стали семь южнокорейских граждан, сообщает издание Daily News Hungary.
В телеграмме к коллеге из Южной Кореи Адер заявил, что венгерские власти предпримут все возможные усилия, чтобы найти пропавших без вести и гарантировать скорейшее выздоровление пострадавших. Власти страны намерены провести тщательное расследование инцидента и готовы сотрудничать с экспертами из Южной Кореи, добавил президент. Лидеры Венгрии также выразили соболезнования семьям погибших.
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
11:55
В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером
"В этот тяжелый момент мы выражаем поддержку семьями погибших и народу Южной Кореи", - заявил в своей телеграмме венгерский премьер Орбан.
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
По данным полиции, после столкновения прогулочного катера и круизного судна Sigyn компании Viking Cruises лодка утонула в течение семи секунд. Круизная компания Viking Cruises подтвердила факт инцидента, никто из пассажиров и членов экипажа Sigyn не пострадал. Как сообщает агентство Франс Пресс, компания "сотрудничает с властями". Правоохранительные органы уже допросили в связи с инцидентом украинского капитана судна Sigyn.
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Янош АдерВиктор ОрбанЮжная КореяВенгрияВ мире
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