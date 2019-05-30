Лавров: Москва и Токио осознают важность работы над безопасностью в АТР

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Российские и японские участники переговоров в формате "2+2" осознают необходимость продолжения работы над созданием архитектуры безопасности в АТР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Токио.

"Считаю весьма позитивным результатом этой дискуссии четкое подтверждение и российскими участниками, и нашими японскими коллегами необходимости продолжения работы над проблематикой архитектуры безопасности, сотрудничества в АТР на площадке восточноазиатских саммитов, в частности, через наших постоянных представителей в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте", - заявил Лавров.