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РИА Новости

Лавров: Москва и Токио осознают важность работы над безопасностью в АТР

13:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Российские и японские участники переговоров в формате "2+2" осознают необходимость продолжения работы над созданием архитектуры безопасности в АТР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Токио.
"Считаю весьма позитивным результатом этой дискуссии четкое подтверждение и российскими участниками, и нашими японскими коллегами необходимости продолжения работы над проблематикой архитектуры безопасности, сотрудничества в АТР на площадке восточноазиатских саммитов, в частности, через наших постоянных представителей в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
13:25
Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров
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Сергей ЛавровРоссияТокиоВ мире
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