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РИА Новости

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

13:29
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
По итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2" глава японского МИД Таро Коно заявил, что Токио считает неприемлемым усиление военного присутствия РФ на Южных Курилах.
"Что касается ракетных стрельб и размещения истребителей и другого усиления военного присутствия России на северных островах (как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - ред.), то мы заявили России, что это неприемлемо с точки зрения нашей юридической позиции", - сказал Коно.
"Как сказал министр (иностранных дел Японии Таро) Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южно-курильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права", - заявил Лавров по итогам переговоров в формате "два плюс два" в Токио.
Остров Шикотан. Архивное фото
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Сергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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