Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

"Что касается ракетных стрельб и размещения истребителей и другого усиления военного присутствия России на северных островах (как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - ред.), то мы заявили России, что это неприемлемо с точки зрения нашей юридической позиции", - сказал Коно.

"Как сказал министр (иностранных дел Японии Таро) Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южно-курильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права", - заявил Лавров по итогам переговоров в формате "два плюс два" в Токио.