Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T13:28Z
https://ria.ru/20190530/1555103347.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

13:28
350
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
"НПП Полёт" зарекомендовал себя как поставщик надёжных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полётом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолёта Ми-38", - сказал он.
Криворучко отметил, что "Полёт" досрочно сдаёт Минобороны различные комплексы радиосвязи, а также ведёт глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолёта-ретранслятора Ту-142МР.
Вертолет Ми-38 обладает высокими летно-техническими характеристиками, прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали – из стали и титана. Высокоэкономичные двигатели, передовая несущая система и высокая энерговооруженность обеспечивают эффективную работу вертолета в широком диапазоне условий эксплуатации, а бортовое оборудование позволяет выполнять полеты на вертолете днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.
Владимир Путин проводит совещание по вопросам военной авиации. 15 мая 2019
15 мая, 19:27
Путин заявил о необходимости поставить в войска новые вертолеты Ми-28НМ
Ключевой критерий, реализованный при создании вертолета Ми-38, – обеспечение максимального уровня безопасности выполнения полетов. Компоновка фюзеляжа, размеры и количество аварийных выходов, возможность экстренной эвакуации через большие выдавливаемые окна, а также энергопоглощающие кресла и шасси, возможность работы главного редуктора без масла в течение получаса, трехкратное резервирование гидросистемы управления вертолетом и авариестойкая топливная система обеспечивают выполнение самых жестких требований международных авиационных стандартов по безопасности.
1400001
Обсудить 0
Ми-38Безопасность
Рекомендуем
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила преимущества приостановки ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Россия обеспокоена планами размещения американской системы ПРО в Японии
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров обсудил с японскими коллегами укрепление военного союза Токио и США
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путину показали российские разработки в сфере искусственного интеллекта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров
Китай назвал действия США в Тайваньском проливе игрой с огнем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: Москва и Токио осознают важность работы над безопасностью в АТР
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Переговоры "2+2" в Токио были откровенными, заявил Лавров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния