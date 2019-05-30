На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".

"НПП Полёт" зарекомендовал себя как поставщик надёжных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полётом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолёта Ми-38", - сказал он.

Криворучко отметил, что "Полёт" досрочно сдаёт Минобороны различные комплексы радиосвязи, а также ведёт глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолёта-ретранслятора Ту-142МР.

Вертолет Ми-38 обладает высокими летно-техническими характеристиками, прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали – из стали и титана. Высокоэкономичные двигатели, передовая несущая система и высокая энерговооруженность обеспечивают эффективную работу вертолета в широком диапазоне условий эксплуатации, а бортовое оборудование позволяет выполнять полеты на вертолете днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.