Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82

Военный политолог: в США неслучайно назвали "Посейдон" оружием Судного дня Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду, система будет принята на вооружение ВМФ РФ через два года. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что технические особенности делают это оружие неуязвимым.