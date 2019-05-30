Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
По итогам модернизации ВКС получат второе поколение таких самолетов. Разработчики проекта ранее заявляли, что третье поколение будет создано на базе Ил-96-400.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Ил-82 построен на базе транспортника Ил-76.
Эти машины, которые также называют "самолетами Судного дня", предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Как сообщали в 2015 году в Объединенной приборостроительной корпорации при передаче Ил-80 Минобороны, самолет может принять на борт высший командный состав Вооруженных сил, оперативную группу офицеров Генштаба и специалистов технической группы, отвечающей за работу спецоборудования самолета.
Характеристики комплекса позволяют управлять Сухопутными войсками, Военно-морским флотом, Воздушно-космическими силами, Ракетными войсками стратегического назначения.
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