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РИА Новости

Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров

13:25
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи "2+2" заявил, что Москва выступает за укрепление безопасности в АТР на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов.
"Мы подтвердили нашу позицию в пользу того, чтобы укреплять безопасность в нашем общем регионе на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов, и добиваться признания всеми безальтернативности принципа неделимости безопасности, когда ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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