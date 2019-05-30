Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи "2+2" заявил, что Москва выступает за укрепление безопасности в АТР на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов.

"Мы подтвердили нашу позицию в пользу того, чтобы укреплять безопасность в нашем общем регионе на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов, и добиваться признания всеми безальтернативности принципа неделимости безопасности, когда ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции.