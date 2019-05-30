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РИА Новости

Россияне тратят 44% дохода на кредиты, заявила Набиуллина

13:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 мая 2019
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 мая 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заемщики в России направляют 44% своего дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан – отношение долга к доходу, который должны будут учитывать и банки, и микрофинансовые организации при выдаче займов.
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"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков – это угроза их устойчивости. Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", - сказала глава регулятора.
"Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения– это 9,9%, то есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика", - добавила она.
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаРоссияЭкономика
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