Россияне тратят 44% дохода на кредиты, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заемщики в России направляют 44% своего дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан – отношение долга к доходу, который должны будут учитывать и банки, и микрофинансовые организации при выдаче займов.

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"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков – это угроза их устойчивости. Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", - сказала глава регулятора.