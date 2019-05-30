В ДНР приняли более 4,6 тысячи заявлений на получение российских паспортов

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики приняла уже более 4,6 тысячи заявлений на получение российского гражданства и передала на территорию РФ более 3,6 тысячи документов граждан ДНР, сообщил РИА Новости представитель миграционной службы республики.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.