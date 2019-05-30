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РИА Новости

В ДНР приняли более 4,6 тысячи заявлений на получение российских паспортов

13:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта ДНР и РФ
Паспорта ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Паспорта ДНР и РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики приняла уже более 4,6 тысячи заявлений на получение российского гражданства и передала на территорию РФ более 3,6 тысячи документов граждан ДНР, сообщил РИА Новости представитель миграционной службы республики.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
"Нами более чем за месяц уже принято 4,622 тысячи пакета документов на гражданство Российской Федерации, отправлено в Российскую Федерации 3,672 тысячи пакета документов", - сообщил собеседник агентства.
Жители Донецка в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. 3 мая 2019
16 мая, 08:00
Как жители республик Донбасса получают гражданство России
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