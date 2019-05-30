Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T13:17Z
https://ria.ru/20190530/1555102834.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДРК с лета 2018 года более 1,3 тысячи человек погибли от Эболы

13:17
93
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 1300 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 1209 погибших.
"Ситуация на среду, 29 мая 2019 года: всего 1945 случаев (заражения - ред.) - 1851 подтверждённых и 94 возможных, 1302 скончавшихся и 512 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Местный портал Actualite отмечает, что совокупное количество подтвержденных и возможных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК среди работников здравоохранения с лета 2018 года составляет 108 (5,5% от всех случаев), 36 из них умерли.
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
23 мая, 13:26
ООН назначила координатора по реагированию на Эболу в ДР Конго
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.
211100
Обсудить 0
Демократическая Республика КонгоВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Совфед поддержит закон о приостановке ДРСМД, заявила Матвиенко
РИА
Новости
В Кабуле при взрыве рядом с университетом погибли шесть человек
Отдел алкогольной продукции
Депутаты Башкирии увеличили время запрета на продажу спиртного
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Вид на город Кабул в Афганистане
На межафганских переговорах в Москве договорились о будущем правительстве
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко считает, что Рада должна одобрить отставку Гройсмана
В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны
В России не получали от Белоруссии приглашение посетить производство яблок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров обсудил с японскими коллегами укрепление военного союза Токио и США
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила преимущества приостановки ДРСМД
В Афганистане из тюрьмы талибов освободили почти 30 человек, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон
Рейтинг Макрона снизился после выборов в Европарламент
В Токио заявили, что система ПРО Японии не угрожает России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Москва выступает за укрепление безопасности в АТР, заявил Лавров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
Лента новостейМолния