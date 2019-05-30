В ДРК с лета 2018 года более 1,3 тысячи человек погибли от Эболы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 1300 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 1209 погибших.

"Ситуация на среду, 29 мая 2019 года: всего 1945 случаев (заражения - ред.) - 1851 подтверждённых и 94 возможных, 1302 скончавшихся и 512 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter

Местный портал Actualite отмечает, что совокупное количество подтвержденных и возможных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК среди работников здравоохранения с лета 2018 года составляет 108 (5,5% от всех случаев), 36 из них умерли.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.