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РИА Новости

Пассажиры экстренно севшего в Шереметьево самолета вылетели в Грозный

13:15
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Все пассажира вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" самолета, летевшего в Грозный, вылетели после замены борта по маршруту в 12.00 мск, сообщил РИА Новости генеральный директор ФГУП "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за технической неисправности. Гамбулатов сообщил РИА Новости, что причиной возвращения судна в аэропорт стало срабатывание на борту самолета пожарной сигнализации.
"Бот заменили, тоже аэробус, уже летит, как и планировалось, вылетел в 12.00 мск", - отметил Гамбулатов.
На борту находится 145 пассажиров, уточнил он.
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ГрозныйШереметьево (аэропорт)Происшествия
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