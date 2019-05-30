Пассажиры экстренно севшего в Шереметьево самолета вылетели в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Все пассажира вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" самолета, летевшего в Грозный, вылетели после замены борта по маршруту в 12.00 мск, сообщил РИА Новости генеральный директор ФГУП "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за технической неисправности. Гамбулатов сообщил РИА Новости, что причиной возвращения судна в аэропорт стало срабатывание на борту самолета пожарной сигнализации.

"Бот заменили, тоже аэробус, уже летит, как и планировалось, вылетел в 12.00 мск", - отметил Гамбулатов.