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РИА Новости

В Новороссийске нашли организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля"

13:13
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Полиция нашла организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля" в Новороссийске и составила в отношении них протоколы по статье о мелком хулиганстве, которые направлены в суд, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей, загнав автомобиль на мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске, устраивает прямо под памятником фотосессию. Полиция организовала проверку.
"Сотрудниками полиции установлены личности граждан, устроивших фотосессию на мемориале "Малая земля". В отношении гражданина 1984 года рождения составлены материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), в отношении гражданина 1985 года рождения и гражданки 1986 года рождения… составлены материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), все материалы направлены в суд", - сообщает региональный главк МВД.
Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней до полного освобождения города. Мемориальный комплекс "Малая земля" представляет из себя композицию, где на фоне корабельного киля из бронзы высечены фигуры участников десанта, которые готовятся пойти в атаку.
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ГУМВДКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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