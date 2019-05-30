В Новороссийске нашли организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля"

КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Полиция нашла организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля" в Новороссийске и составила в отношении них протоколы по статье о мелком хулиганстве, которые направлены в суд, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей, загнав автомобиль на мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске, устраивает прямо под памятником фотосессию. Полиция организовала проверку.

"Сотрудниками полиции установлены личности граждан, устроивших фотосессию на мемориале "Малая земля". В отношении гражданина 1984 года рождения составлены материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), в отношении гражданина 1985 года рождения и гражданки 1986 года рождения… составлены материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), все материалы направлены в суд", - сообщает региональный главк МВД.