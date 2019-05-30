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РИА Новости

На межафганских переговорах в Москве договорились о будущем правительстве

13:11
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Москве согласились, что все афганцы будут представлены в будущем правительстве, которое стороны рассчитывают сформировать после урегулирования кризиса в стране, заявил журналистам пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Мухаммад Сохейл Шахин.
Отвечая на вопрос, будет ли Талибан принимать участие в президентских выборах, он заявил, что это не было предметом переговоров в Москве.
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"Мы тут говорим о мире в Афганистане, окончании оккупации и формировании будущего правительства, в котором будут представлены все стороны", - заявил он.
Говоря об итогах консультаций, он отметил, что стороны вновь подтвердили вывод иностранных войск, "мы также подтвердили, что все афганцы должны быть представлены в правительстве". "Мы согласились, что в будущем правительстве все афганцы увидят своих представителей", - подчеркнул он.
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