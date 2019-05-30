На межафганских переговорах в Москве договорились о будущем правительстве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники межафганских переговоров в Москве согласились, что все афганцы будут представлены в будущем правительстве, которое стороны рассчитывают сформировать после урегулирования кризиса в стране, заявил журналистам пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Мухаммад Сохейл Шахин.

Отвечая на вопрос, будет ли Талибан принимать участие в президентских выборах, он заявил, что это не было предметом переговоров в Москве.

"Мы тут говорим о мире в Афганистане, окончании оккупации и формировании будущего правительства, в котором будут представлены все стороны", - заявил он.