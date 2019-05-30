ФПК объяснила, почему невозможен резкий рост цен на билеты в плацкартах

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тарифы в плацкарте и общих вагонах регулируются государством, "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) может применять в течение года повышающие и понижающие коэффициенты к тарифам, но в целом рост не может быть выше определенной государством планки, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора компании Марина Жегулина.

Газета "Известия" в четверг написала, что общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться. В Федеральной пассажирской компании газете назвали эти подсчеты некорректными.

"ФПК не может повысить цены в регулируемом сегменте. Федеральная антимонопольная служба совместно с перевозчиками согласовывает индексацию этих ставок. Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах не зависит от того, сколько мест выкуплено в вагоне, одно место осталось или 100. Она всегда фиксирована. Единственное отличие, которое пассажир может увидеть в цене, это график гибкого регулирования", - сообщила Жегулина в четверг.

Она пояснила, что это, по сути, производственный календарь: во время календарного года есть разные периоды спроса: низкого и высокого. "В период низкого спроса у нас пониженный коэффициент и пассажиры плацкартных и общих вагонов могут поехать с более низкой ценой. Естественно, есть сезон повышенного спроса - это летние перевозки, когда цена, установленная государством, повышается за счёт применения индекса гибкого графика регулирования тарифов на 20%", - рассказала замглавы ФПК.

Поэтому, резюмировала она, компании необходимо посмотреть, с чем было сравнение у объединения пассажиров.