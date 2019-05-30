Тимошенко считает, что Рада должна одобрить отставку Гройсмана

"Я считаю, что если уже подано написанное собственноручно заявление об отставке, парламент не просто должен его удовлетворить, а обязан отправить в отставку это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое может работать в контексте тех стратегий, которые ожидали люди от президентских выборов", - заявила Тимошенко, при этом она не уточнила, будет ли ее фракция голосовать за это решение.