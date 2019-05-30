Тимошенко считает, что Рада должна одобрить отставку Гройсмана

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, то парламент должен проголосовать за отставку премьера Владимира Гройсмана.
Верховная рада в четверг намерена рассмотреть вопрос об отставке премьера. Крупнейшие фракции парламента уже заявили, что не намерены голосовать за отставку Гройсмана.
"Я считаю, что если уже подано написанное собственноручно заявление об отставке, парламент не просто должен его удовлетворить, а обязан отправить в отставку это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое может работать в контексте тех стратегий, которые ожидали люди от президентских выборов", - заявила Тимошенко, при этом она не уточнила, будет ли ее фракция голосовать за это решение.
Она считает, что работа Гройсмана на посту премьера была неэффективной.
27 мая, 13:05"Перетянуть одеяло". Политолог оценил шансы Гройсмана на выборах в РадуПодавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман отказался объединяться с экс-президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, небольшие шансы на выборах у Гройсмана есть.
Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, оно должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.