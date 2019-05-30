Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Накануне вечером вертолет потерпел крушение возле села Сестрятин. Погибли четыре человека, среди них — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.
По словам Табаки, трагедия могли произойти из-за технической неисправности, плохого топлива и некачественной подготовки к полету.
"Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета", — цитирует Табаку украинское издание "Сегодня".
Он также отметил, что погибший командир был опытным офицером и долгое время служил в ВСУ.