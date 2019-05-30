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РИА Новости

Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота

12:57
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© Fotolia / kastoПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
© Fotolia / kasto
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Аэрофлот открывает со 2 июня межрегиональный рейс по маршруту Краснодар — Симферополь — Краснодар; обслуживать линию будут самолеты Boeing 737, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ежедневные полеты между Краснодаром и Симферополем будут выполняться с 2 июня по 1 октября 2019 года. Рейсы Аэрофлота по этому маршруту входят в программу авиаперевозок, субсидируемых государством.

"Аэрофлот традиционно принимает участие в государственной программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Ранее в программу также были включены рейсы между Симферополем и Сочи для повышения россиянам транспортной доступности курортов Крыма", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит Аэрофлоту выполнить поставленную правительством задачу – к 2024 году на треть повысить авиационную мобильность населения страны.
В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов Аэрофлота охватывает 54 страны.
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