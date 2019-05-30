Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:57Z
https://ria.ru/20190530/1555101999.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155353/88/1553538893_0:203:3280:2048_1036x0_80_0_0_dd0e181620e4f81863dc86f7e02c4704.jpg
РИА Новости

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

12:57
6526
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Украины в четверг с четвертой попытки принял обращение в ООН по правам коренных народов в РФ.
Обращение к ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств с четвертой попытки поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Монумент Независимости Украины в Киеве
14 мая, 06:33
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
"Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке", - говорится в заявлении.
Рада также просит применять все возможные виды санкций к должностным лицам российских органов государственной власти, якобы причастных к "преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов".
При этом в середине мая руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков заявлял РИА Новости, что защите коренных языков в России уделяется большое внимание.
Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
Логотип ЮНЕСКО
19 мая, 09:53
В ЮНЕСКО рассказали о защите коренных языков в России
353312418
Обсудить 11
РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что они там себе курят?!
30 мая, 13:02
rralf4002
1300001
С подачи американцев мутят. Хотят возбудить наше общество.
30 мая, 13:21
Арсений Понфиленко
1000001
Рекомендуем
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
РИА
Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
В Киеве хотят переименовать улицу Российскую
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
Лента новостейМолния