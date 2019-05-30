Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Парламент Украины в четверг с четвертой попытки принял обращение в ООН по правам коренных народов в РФ.
Обращение к ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств с четвертой попытки поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
"Верховная рада призвала обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов Российской Федерации, требовать от российских властей вернуть обучение на родном языке", - говорится в заявлении.
Рада также просит применять все возможные виды санкций к должностным лицам российских органов государственной власти, якобы причастных к "преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов".
При этом в середине мая руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков заявлял РИА Новости, что защите коренных языков в России уделяется большое внимание.
Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".