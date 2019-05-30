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РИА Новости

Песков не стал комментировать заявления США о нарушении ДВЗЯИ Россией

12:53
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы военной разведки США Роберт Эшли, по мнению которого, Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности".
"Нет, я не мог бы, я не знаю, на чем он основывается. Потом ему уже по линии нашего дипломатического ведомства было несколько ответов дано. Наверное, апеллируйте к этим ответам", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать.
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Эксперт рассказал, что стоит за обвинениями США России в нарушении ДВЗЯИВ России отвергли обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания. Позиция Вашингтона может быть связана с определенными американскими планами, считает эксперт Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
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