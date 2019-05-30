Песков не стал комментировать заявления США о нарушении ДВЗЯИ Россией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы военной разведки США Роберт Эшли, по мнению которого, Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности".

"Нет, я не мог бы, я не знаю, на чем он основывается. Потом ему уже по линии нашего дипломатического ведомства было несколько ответов дано. Наверное, апеллируйте к этим ответам", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать.

Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.