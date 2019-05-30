В Сальвадоре после землетрясения объявили угрозу цунами

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство окружающей среды и природных ресурсов (MARN) Сальвадора сообщило об угрозе цунами в стране после землетрясения.
"Возможная угроза цунами в Сальвадоре", - говорится в сообщении MARN.
Министерство также рекомендовало не выходить в море в ближайшие четыре часа.
В свою очередь Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) не объявлял об угрозе цунами. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора.