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РИА Новости

В Сальвадоре после землетрясения объявили угрозу цунами

12:52
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство окружающей среды и природных ресурсов (MARN) Сальвадора сообщило об угрозе цунами в стране после землетрясения.
"Возможная угроза цунами в Сальвадоре", - говорится в сообщении MARN.
Министерство также рекомендовало не выходить в море в ближайшие четыре часа.
В свою очередь Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) не объявлял об угрозе цунами. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора.
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