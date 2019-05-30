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РИА Новости

Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"

12:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с РФ с чистого лица, но "без категоричной сдачи позиций Украины".
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и предложила начать все "с чистого листа". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.
По словам Тимошенко, минский процесс по урегулированию в Донбассе не принёс желательных результатов и "с самого начала был ошибочным". Она напомнила, что ранее ее политическая сила выступала с предложением вернуться к будапештсткому формату урегулирования конфликта, при участии подписантов Будапештсткого меморандума.
"Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия - начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но категорически не путём капитуляции", - заявил Тимошенко журналистам, общение с которыми транслировалось в прямом эфире на Facebook.
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Она отметилась что необходимо добиться скорейшего освобождения пленных, а также возвращения украинцев, осуждённых в РФ, или тех, кто на сегодня арестован.
"Мы за то, чтобы переговоры начинались с чистого листа - эффективные, справедливые, без категорической сдачи позиций Украины, но с возвращением мира и целостности наших территорий", - подчеркнула Тимошенко.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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Власти РФ не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".
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