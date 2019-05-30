Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с РФ с чистого лица, но "без категоричной сдачи позиций Украины".

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и предложила начать все "с чистого листа". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

По словам Тимошенко, минский процесс по урегулированию в Донбассе не принёс желательных результатов и "с самого начала был ошибочным". Она напомнила, что ранее ее политическая сила выступала с предложением вернуться к будапештсткому формату урегулирования конфликта, при участии подписантов Будапештсткого меморандума.

"Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия - начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но категорически не путём капитуляции", - заявил Тимошенко журналистам, общение с которыми транслировалось в прямом эфире на Facebook

Она отметилась что необходимо добиться скорейшего освобождения пленных, а также возвращения украинцев, осуждённых в РФ, или тех, кто на сегодня арестован.

"Мы за то, чтобы переговоры начинались с чистого листа - эффективные, справедливые, без категорической сдачи позиций Украины, но с возвращением мира и целостности наших территорий", - подчеркнула Тимошенко.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти РФ не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.