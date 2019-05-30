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РИА Новости

В Кремле пока нет информации о встрече Патрушева, Болтона и Бен-Шабата

12:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о предстоящей встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и его коллег из США и Израиля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин сообщил журналистам, что в конце июня планируется встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, они обсудят вопросы региональной безопасности, важнейшей темой переговоров может стать ближневосточная проблематика.
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"Пока не готов ничего говорить об этой встрече, я просто не располагаю информацией, мне нужно получить апдейт, после чего я смогу вам информацию предоставить", - сказал Песков.
Ранее пресс-служба Белого дома также сообщила, что Болтон планирует встретиться российским и израильским коллегами Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шабатом в июне в Иерусалиме, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности.
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Меир Бен-ШабатДжон БолтонДмитрий ПесковНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильПолитика
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