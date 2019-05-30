В Кремле пока нет информации о встрече Патрушева, Болтона и Бен-Шабата

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль пока не располагает информацией о предстоящей встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и его коллег из США и Израиля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин сообщил журналистам, что в конце июня планируется встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, они обсудят вопросы региональной безопасности, важнейшей темой переговоров может стать ближневосточная проблематика.

"Пока не готов ничего говорить об этой встрече, я просто не располагаю информацией, мне нужно получить апдейт, после чего я смогу вам информацию предоставить", - сказал Песков.