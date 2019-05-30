Власти Улан-Удэ проверят все батуты в городе после ЧП

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП, в котором пострадали пять детей, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пятеро детей пострадали и были госпитализированы в республиканскую больницу, четверо из них в реанимации. В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей, сообщили в СК РФ.

"Проведем тщательное расследование, и виновные ответят по всей строгости закона. Создана рабочая группа, в которую входят представители районных администраций, комитета по управлению имуществом и землепользованию, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, сотрудники Гостехнадзора и МВД. Группа составит реестр всех батутов, включая размещенные на частных территориях. Проверим их техническое соответствие и по результатам примем решение", - цитирует пресс-служба Шутенкова.