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РИА Новости

В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России

12:47
1761
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле видят общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако в целом макроэкономическая ситуация в РФ поддерживается в абсолютно стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике. Это не только санкции, безусловно, есть эффекты от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны. При том что в целом, макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связывает ли Кремль падение общего уровня благосостояния россиян с санкциями против России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:46
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
48021447
Обсудить 11
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А нам как то "ПО" что они там видят а что не видят, вот поголовное воровство чиновников они точно не видят.
30 мая, 13:56
с старый прапор
1900002
Какая забота о людях !!!
30 мая, 13:51
Саша Иванов
560002
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
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