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РИА Новости

Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет

12:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле отмечают, что рейтингов по президенту РФ Владимиру Путину много, и электоральный - в фазе роста, но ожидают комплексного анализа тенденций от экспертов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Много разных рейтингов по Владимиру Путину, с одной стороны рейтинг доверия, а с другой стороны мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста. Вот, честно говоря, мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные, как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится. Но, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание главы ВЦИОМа Валерия Федорова, который связал благосостояние россиян с падением рейтинга Путина.
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ВЦИОМВалерий ФедоровДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ага, на фоне роста цен, обнищания, пенсионной реформы и т.д. у Пескова растёт инстинкт самосохранения, отсюда такая реакция, как ложь всего лишь одна миллионная, что они могут сотворить.
30 мая, 13:00
invisibleworld
2900003
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