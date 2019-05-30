Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет

"Много разных рейтингов по Владимиру Путину, с одной стороны рейтинг доверия, а с другой стороны мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста. Вот, честно говоря, мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные, как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг. По всей видимости, это какой-то сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится. Но, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание главы ВЦИОМа Валерия Федорова, который связал благосостояние россиян с падением рейтинга Путина.