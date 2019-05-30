Комитет Госдумы поддержал проект о приостановлении действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Комитет ГД по международным делам поддерживает проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Президент внес в Государственную Думу и просит рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о приостановлении участия России в ДРСМД. Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.

Политик пояснил, что решение РФ по ДРСМД связано с "абсолютно деструктивной политикой США", которые вышли из договора в одностороннем порядке.

"Это грозит непродлением в 2021 году ДСНВ (СНВ-3) и обрушением всей системы стратегической стабильности в мире. Мы предлагаем вынести вопрос о приостановлении ДРСМД на ближайшее пленарное заседание 18 июня. Нашими соисполнителями здесь будут комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции", - заключил он.