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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о приостановлении действия ДРСМД

12:42
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Комитет ГД по международным делам поддерживает проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Президент внес в Государственную Думу и просит рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о приостановлении участия России в ДРСМД. Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.
Политик пояснил, что решение РФ по ДРСМД связано с "абсолютно деструктивной политикой США", которые вышли из договора в одностороннем порядке.
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"Это грозит непродлением в 2021 году ДСНВ (СНВ-3) и обрушением всей системы стратегической стабильности в мире. Мы предлагаем вынести вопрос о приостановлении ДРСМД на ближайшее пленарное заседание 18 июня. Нашими соисполнителями здесь будут комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции", - заключил он.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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Леонид СлуцкийГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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