Мужчина поджег себя у Белого дома

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) 29 мая 2019 г.

Инцидент произошел 29 мая около полудня по местному времени, когда президент США Дональд Трамп находился в одном из зданий администрации.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно мужчину в горящей одежде на лужайке рядом с монументом Вашингтону, который расположен между Белым домом и Капитолием.

Прибывшие на место инцидента сотрудники спецслужб и полицейские оказали мужчине первую помощь. Его госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм.

По данным парковой полиции США, мужчину звали Арнав Гупта, он жил в городе Бетесда, штат Мэриленд.