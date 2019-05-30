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РИА Новости

Мужчина поджег себя у Белого дома

12:41
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Инцидент произошел 29 мая около полудня по местному времени, когда президент США Дональд Трамп находился в одном из зданий администрации.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно мужчину в горящей одежде на лужайке рядом с монументом Вашингтону, который расположен между Белым домом и Капитолием.
Прибывшие на место инцидента сотрудники спецслужб и полицейские оказали мужчине первую помощь. Его госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм.
По данным парковой полиции США, мужчину звали Арнав Гупта, он жил в городе Бетесда, штат Мэриленд.
Парк Эллипс - огромная лужайка, расположенная за южной оградой Белого дома. С его территории многочисленные туристы могут наблюдать за посадкой и взлетом президентских вертолетов, из-за близости к Белому дому территория парка находится под усиленной охраной полиции и секретной службы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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КапитолийВашингтон (город)СШАВ мире
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