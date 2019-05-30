Делегация "Талибана" довольна результатами межафганской встречи в Москве

"Да, мы удовлетворены, они (переговоры) были успешными", - заявил он журналистам.

Он отметил, что принятое по итогам консультаций заявление ляжет в основу нового раунда переговоров, дата которого пока не определена.

В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан". Изначальным поводом визита в Россию было участие в российско-афганской конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений России и Афганистана. Однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.