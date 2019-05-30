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РИА Новости

Делегация "Талибана" довольна результатами межафганской встречи в Москве

12:41
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Представители движения "Талибан" удовлетворены итогами межафганской встречи в Москве, считают ее успешной, заявил журналистам пресс-секретарь радикального движения Мухаммад Сохейл Шахин.
"Да, мы удовлетворены, они (переговоры) были успешными", - заявил он журналистам.
Он отметил, что принятое по итогам консультаций заявление ляжет в основу нового раунда переговоров, дата которого пока не определена.
В Москве на текущей неделе находятся представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан". Изначальным поводом визита в Россию было участие в российско-афганской конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений России и Афганистана. Однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.
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